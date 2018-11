Quel directoire pour le FLN ?

Les manœuvres et tractations en coulisses en cours actuellement laisseront place aux annonces officielles sur le directoire du FLN, sa composante, son coordonnateur et ses missions. Des surprises ne sont pas à exclure au regard du contexte actuel des enjeux des futures échéances institutionnelles, politiques et électorales. Même si l’idée du directoire est acquise, sa composante ainsi que l’identité du coordonnateur ne sont pas définitivement tranchées. Alors certaines sources avaient avancé dans un premier temps certains noms, il s’avère que les événements s’accélèrent et les listes se font et se défont au fil des jours pour ne pas dire au fil des heures. Ce directoire sera, vraisemblablement, opérationnel avant la fin de la semaine prochaine pour cause de proximité d’échéances politiques et électorales. Si la nomination de l’actuel président de l’Assemblée nationale, Mouad Bouchareb, ainsi que celui l’ancien ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, sont acquises, ce n’est pas le cas pour d’autres, même si rien n’est à écarter. S’agissant des membres qui constitueront cette structure, on annonce le noms de Madani Houd, militant de Ouargla et à son troisième mandat de sénateur dans le tiers présidentiel. Ce cadre, qui a eu à répondre récemment aux déclarations de Abdelaziz Ziari, est réputé très proche d’un des poids lourds du FLN, Abdelkader Hadjar en l’occurrence. L’autre membre de bureau politique qui pourrait y faire partie est le député de Tizi Ouzou, Saïd Lakhdari. En plus de ces noms, on cite l’éventualité de la nomination de Mahmoud Guemama, le député de Tamanrasset. Il est admis que jusqu’à la tenue de la session du Comité central au début de l’année 2018, pour la désignation d’un nouveau secrétaire général, c’est un directoire de cinq à sept personnalités qui sera installé officiellement durant les prochains jours.