Quand les racistes propulsent Khadija à l’international

Khadija Ben Hamou est la première Miss Algérie venant du Sud du pays, plus exactement de la wilaya d’Adrar. Cependant, certains commentateurs sur les réseaux sociaux, dont les références en beauté laissent à désirer, usent de toutes sortes de moqueries pour remettre en cause la décision du jury. Les Trolls ont inondé Facebook et Twitter pour commenter son apparence, notamment ses cheveux et sa peau trop foncée à leur goût. Jamais une Miss Algérie n’a déchaîné autant de haine, depuis la première édition de ce concours en 1985 !Cependant, la campagne de haine dont elle fait l’objet a eu un effet contraire. Au lieu de la toucher dans son amour-propre, cela lui a offert une publicité qu’elle ne pouvait même pas imaginer. Le concours a suscité un intérêt inédit dans la presse internationale. La polémique a trouvé écho partout dans le monde. Pour cause, des commentaires racistes et choquants.