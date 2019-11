Quand le civisme ne suit pas !

Avec certains candidats à la présidentielle, être humain avec âme, corps et cerveau et des robots fabriqués en métal ni âme, ni corps et avec un simple ordinateur fabriqué par l’être humain, il est essentiel de faire la différence !

Deux vidéos postées sur les réseaux sociaux ont attiré mon intention, celui des robots qui jouent au foot et s’amusent, « Mini Cheetah » fabriqués par la célèbre université américaine MIT, des robots chiens quadrupèdes jouent au foot et s’amusent, on les voit s’échauffer avant le match, dribbler avec un ballon ou encore se rentrer dedans, on les voit également faire des saltos arrières de manière coordonnée, une compétence étonnante bien éduquée et exercée en bonne et due forme , et l’autre vidéo qui montre deux candidats pour la magistrature suprême du pays , le premier en train de nettoyer son oreille avec son doigt devant le public sans coton-tige, et le deuxième en train de manger des cacaos et jeter les épluchures par terre !

On n'a pas besoin de lire tout le manuel pratique du protocole pour savoir qu'il est nécessaire de faire preuve d'un civisme élémentaire et s’abstenir de tout agissement, risquant de susciter la curiosité de la présence , et surtout si le fautif, en costume présidentiable, est appelé à diriger un grand pays comme l’Algérie.

En plus de leurs programmes, qui d’ailleurs risquent de ne pas convaincre l’électorat, les candidats sont appelés à donner plus d'importance à certaines valeurs, dont les bonnes manières, le civisme, le savoir-faire et le respect de leurs citoyens venus entendre et voir leur futur Président qui aura la charge de gérer leur pays.

Si le robot est programmé de jouer au foot, le futur Président s’engage à gagner les matchs de foot de la coupe d’Afrique et du monde et tous les matchs de l’économie, et du développement et surtout rétablir l’image de l’Algérie à travers le monde pour gagner la confiance du peuple et couronner cette Algérie abattue au fil du temps par la corruption et le ‘’Fassad’’ par une médaille de mérite, parce que ce peuple le mérite vraiment, de par sa patience pour l’ancien régime qui l’a déplumé de son argent , de son honneur , de sa fierté et de sa liberté et il le mérite plus que d’autres peuples au monde parce qu’il a payé de sa patience , de sa survie et de sa liberté une lourde facture : un million et un demi-million de chahids durant la guerre de libération et deux cent mille de victimes innocentes durant la guerre contre le terrorisme…

Il est temps de rendre hommage au peuple algérien, il suffit d’une bonne oreille qui entend les douleurs des opprimés, d’une main tendue aux pauvres, d’un sourire aux malades et d’un petit respect aux citoyens, qui ne coutera aucun centime, mais il aura un impact de fortune pour le futur Président !