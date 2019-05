Quand Ouyahia appelle au dialogue !

Heureusement, le ridicule ne tue pas, pas même en politique. Sinon, nos cimetières seraient remplis de nos politicos- gouvernants. Le cas d’Ahmed Ouyahia, l’homme aux mille scandales, un pied dans la politique et l’autre en prison d’El-Harrach et après avoir été scandé et chassé par la population, il revient sans honte et sans regret, pour appeler à travers son parti moustachu, le RND, la classe politique au dialogue pour aboutir à la tenue des élections présidentielles !

Ahmed Ouyahia, dont la rue réclame son emprisonnement, convoqué par la justice dans le cadre d’une enquête sur la dilapidation de deniers publics et octroi d’avantages illégaux, tente de se refaire une virginité sur le dos de l’opposition pour contourner le Hirak. L’appel de l’ex-premier ministre, l’ennemi N°1 du peuple et du yaourt et patron de la planche à billets vise à surfer sur la colère des manifestants qui appellent à l’application des articles 7 et 8 depuis plusieurs semaines, en soutenant que la solution de la crise ne s’effectuera qu’à travers les élections présidentielles. Qui selon lui, seules les présidentielles vont ouvrir la voie à un processus de réformes qui comprend l’application des articles 7 et 8. Le parti de ‘’ Moul kiran ‘’ rappelle encore qu’il est l’initiateur de la mise en place d’une instance indépendante de contrôle des élections. Dans son communiqué, le RND réitère son soutien à tout consensus susceptible de se faire jour sur la scène politique nationale. Lançant dans le même conteste un appel à la classe politique pour un dialogue sans exclusivité autour de l’élection présidentielle qui ouvrirait la porte à un changement politique global, y compris aux articles 7 et 8 de la Constitution. Mais si on lit entre les lignes, on s'aperçoit qu'il s'agit en réalité d'un simple message en forme de communiqué d’un Ouyahia qui cherche à montrer qu’il n’est pas inquiété par ses casseroles judiciaires, une autre ruse de l’homme des sales boulots pour détourner l’opinion publique de ses ‘’salades !’’.