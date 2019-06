QUI REGLEMENTE LES PRIX SUR LE LITTORAL A MOSTAGANEM? : L’eau minérale à 60 dinars au niveau des plages!

Finalement, les plages de Mostaganem restent si chères pour permettre au citoyen d’y séjourner, malgré l’accès gratuit. Trop d’opportunistes les squattent pour y commercer et gagner des millions au mépris des lois qui régissent le commerce et la réglementation. Ces dernières sont devenues de véritables sources d’enrichissement sans trop de sueur, il suffit juste pour certains de se livrer au commerce et à la location d’équipements d’été. Les uns font dans la vente de produits alimentaires en pratiquant des prix si excessifs, telle l’eau minérale qui se vend à 60 dinars, le sandwich à 150 dinars, le gobelet de thé ou café à 40 dinars. Quant aux tables, chaises et parasols, ils sont loués à 1000 dinars et plus. Pour les tentes, leur location varie entre 2000 à 3000 dinars. Malheureusement, ces commerçants alléchés par le gain facile, ne semblent respecter aucune réglementation en matière de prix et ne veillent à aucune autre norme d’hygiène. Ils fourguent du ‘’n’importe quoi’’ aux estivants et ne tiennent compte que de ce qu’ils touchent. L’hygiène est presque absente au sein des gargotes où la saleté est la reine des lieux. En ce qui concerne le parking, les prix varient d’une plage à l’autre, mais demeurent si élevés allant de 100 à 150 dinars quelque soit le temps de stationnement. Alors, où sont ceux qui sont censés veiller à la réglementation des prix et à l’hygiène alimentaire, voila plus de 10 jours du lancement de la saison qui a belle et bien débutée et bat son plein en ces lieux où l’anarchie des prix fait rage et où seule la nage est toujours gratuite !