QUELQUES JOURS APRES LA RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS : Le président Tebboune limoge 8 walis et 6 walis délégués

En effet, la même source a précisé que "Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués", précise la même source. Premièrement: Au titre des fins de fonctions de walis Il est mis fin aux fonctions aux walis Mesdames et Messieurs: Ahmed Mebarki en sa qualité de wali de Bechar. Mohamed Benomar: en sa qualité de wali de Djelf. Aissa Aroua: en sa qualité de wali de Skikda. Abdessami Saidoune: en sa qualité de wali de Mostaganem. Cheikh Laardja en sa qualité de wali de M'sila. Mahfoud Zakrifa en sa qualité de wali de Tissemsilt. Omar El Hadj Moussa en sa qualité de wali de Tipaza. Nacira Remdane en sa qualité de wali de Relizane. Deuxièmement: Au titre des nominations dans le corps des walis. Sont nommés walis Mesdames et Messieurs : Lakhdar Seddas, wali de Chlef. Mohamed Belkateb, wali de Bechar. Mustapha Koriche, wali de Tamanrasset. Mohamed El Baraka Dehadj, wali de Tebessa. Doumi Djilali, wali de Djelfa. Kamel Abla, wali de Sétif. Abdelkader Bensaid, wali de Skikda. Kerbouch Kamel eddine, wali de Guelma. Djahid Mous, wali de Médéa. Aissa Boulahia, wali de Mostaganem. Abdelkader Djellaoui, wali de M'sila. Messaoud Djari, wali d'Oran. Abbas Bedaoui, wali de Tissemsilt. Abdelkader Rakaa, wali d'El Oued. Labiba Winaz, wali de Tipaza. Amhamed Moumen, wali de Ain Temouchent. Attallah Moulati, wali de Relizane. A noter que ce mouvement intervient après les travaux de la dernière réunion gouvernement-walis, consacrée à l'évaluation de la mise en œuvre des orientations du président de la République. Cette réunion, la deuxième du genre, durant l'année en cours après celle organisée la mi-février dernier a été focalisée principalement sur l'évaluation des étapes de mise en œuvre du développement des zones d'ombre, l'évaluation de la mise en œuvre des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie COVID-19, le développement économique local, la numérisation, les statistiques et la lutte contre la bureaucratie, ainsi que les préparatifs de la rentrée sociale et de la sécurité des biens et des personnes.