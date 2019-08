QUELLE MOUCHE A PIQUE LES BOULANGERS ! : Le pain cédé à 15 dinars à Mostaganem

Cette nouvelle hausse subite et illégale est de l’ordre de 5 dinars au sein de certaines boulangeries et autres épiceries de la ville, alors qu’auprès des revendeurs à la sauvette qui squattent le centre-ville, aux alentours du marché couvert, est de 10 dinars ! Certains boulangers de la ville de Mostaganem et sans crier gare, n’ont point hésité depuis les jours de l’Aid El Adha, à céder la baguette du pain ordinaire à 15 dinars, alors que l’autre baguette du pain amélioré (la brioche) est vendue à 20 dinars. Notons à ce sujet, qu’aucune révision des prix n’a été annoncée par l’Etat, et que cette augmentation a été décidée par certains boulangers de la ville de Mostaganem, sans la moindre raison valable. Signalons encore que le prix du pain est toujours maintenu à 10 dinars à travers le reste des communes de la wilaya. Aujourd’hui, les citoyens sollicitent l’intervention urgente de la direction du commerce, censée réguler le marché et surtout veiller au respect des prix réglementés, et interpellent qui de droit pour mettre fin, “au diktat de ces boulangers sans scrupules”. Quant au pain amélioré, son prix va de 20 à 25 dinars et demeure hors de la portée des bas revenus qui prient déjà pour que cesse ce ‘’vol’’ inavoué que pratiquent certains boulangers qui ne semblent se soucier que du profit qu’ils engrangent.