QUATRIEME SESSION DE L’APW : Annonce de la réalisation en cours de 6000 logements

Les travaux de la réunion de clôture de la quatrième session de l’APW de Mostaganem pour 2018, ont été tenus lundi 14 Janvier 2018, ont révélé que durant l’année écoulée, 6060 logements toutes formules confondues, dont 2075 aides destinés à l’habitat rural, sont en cours de réalisation à travers le territoire de la wilaya de Mostaganem. En matière de réalisation d’infrastructures destinées au monde de la jeunesse et des sports, 100 stades de proximité avec gazon artificiel ont été réalisés durant 2018 dans la wilaya et 50 autres sont prévus pour cette année. Pour ce qui est de l’approvisionnement en gaz naturel, 06 communes ont bénéficié du raccordement en cette énergie si utile pour les ménages en 2018 et dans 2 autres communes où l’opération de branchement de foyers se poursuit. Ainsi, de 44% de couverture en gaz naturel en 2017, la wilaya est passée à 60%. Quant à l’adduction en eau potable, 50 douars dépendant des communes de la wilaya ont bénéficié au cours de l’année écoulée. Le taux de couverture est des plus satisfaisants et a dépassé largement les 95%. En matière de distribution, 200.000 mètres cubes d’eau sont servis quotidiennement aux citoyens de la wilaya. L’installation des compteurs individuels se poursuit pour permettre aux collectivités locales de dresser pour chaque foyer des douars une facture de consommation. A ce sujet, certaines APC de la wilaya ne peuvent plus payer globalement les factures d’eau, et ne parviennent plus à honorer les faramineuses factures. A titre indicatif, quelques APC sont redevables de plus de 100 milliards de centimes à l’ADE. En ce qui concerne les travaux publics, la bretelle devant relier le port à l’autoroute Est-ouest, sera achevée dans un mois. La trémie située à proximité de la gare routière, est fonctionnelle depuis décembre dernier. En matière de tourisme, 3 hôtels standing sont entrés en fonction en 2018. Pour la production énergétique, la centrale électrique de 1450 mégawatts, accuse un taux d’avancement des travaux de 60%. Sur le plan d’aménagement, des espaces verts et 7 forêts de loisirs ont été réalisés durant l’année 2018. Quant à l’aménagement de l’Oued Aïn Sefra qui traverse sur 5 kilomètres la ville de Mostaganem, son entretien se poursuit. Des aménagements urbains ont été également effectués et d’autres se poursuivent. La zone industrielle de Bordjias sur 200 hectares, a subi des travaux d’aménagements et l’étude pour 200 autres hectares est en cours. Aussi, des routes ont subi des travaux d’aménagement. Ainsi, durant l’année en cours, plusieurs projets touchant nombre de secteurs seront réalisés.