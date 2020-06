QUARTIER SAINT CHARLES (MOSTAGANEM) : 4 familles en détresse interpellent le wali

Les habitations du vieux bâti colonial commencent à s’effriter et menacent d’effondrement et c’est un cas parmi d’autres qui vient de tirer la sonnette d’alarme au niveau d’une habitation où demeurent encore 4 familles parmi les 8 initialement, au niveau du quartier « Saint Charles ». Alors que 4 familles ont été relogées depuis une année environ, il reste le tour de 4 autres qui est relégué aux calendes grecques par la Daïra de Mostaganem. Les occupants de ce vétuste petit immeuble ont indiqué avoir saisi à maintes reprises les autorités locales, en l’occurrence la Daïra, pour les prendre en charge par mesure de prévention contre une menace imminente d’effondrement de leur habitat mais aucune suite n’est venue après que des promesses aient été faites. Craignant pour leur vies et celles de leurs enfants, c’est un autre cri de détresse qu’ils lancent, cette fois en direction du wali de la wilaya, comme ultime recours pour que leur cas soit pris en considération et leur éviter d’être les victimes d’un drame potentiellement présent et d’une injustice de traitement à leur égard. Rappelons que notre Quotidien a fait écho de cette affaire dans ses colonnes dès les premiers signes d’effondrement qui mit une dizaine de familles dans la rue, sous une tente pendant quelques jours.