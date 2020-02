QUARTIER ‘’LES CASTORS’’ (ORAN) : Le wali promet une prise en charge des doléances des citoyens

A cet effet, les membres du comité du quartier Chouhada (Les Castors) ont été reçus le 07 janvier dernier au siège de la wilaya d'Oran par le wali. Au cours de cette cérémonie, les hôtes du wali, au nom des habitants du quartier, ont exposé toutes les revendications des habitants des Castors surtout concernant le stade de proximité promis par l'ex- wali, le problème du mur couvrant la fosse en face de l'entrée principale du CEM Benzedjeb, la réhabilitation du stade CSO, le bitumage des rues, et bien sûr l’éradication des constructions illégales et illicites qui ont envahi le quartier ces dernières années (les R+4; +5...) etc. Rappelons que des consignes strictes avaient été données en ce sens aux responsables des services concernés pour la prise en charge de ces deux stades dans les brefs délais. Mais à ce jour, les travaux n'ont toujours pas été lancés. Ils demandent, entre autres, l'aménagement du stade de proximité ‘’ Docteur Benzerdjeb’’ en combiné et gazon artificiel. Ils réclament aussi la réalisation d'une maison de jeunes où des cours dans différentes matières seront donnés par des bénévoles. Il est aussi question d'aménager un cercle pour les citoyens de troisième âge, un lieu de rencontres et d'échanges pour ces pères de familles. Autre doléance est celle liée à l'aménagement d'un boulodrome pour les joueurs de pétanque en plus d'espaces verts pour le quartier. Il y a lieu de signaler que les habitants du quartier des Castors ont à maintes reprises interpellé les autorités locales sur la dégradation de leur cadre de vie. Dernièrement une correspondance accompagnée d'une pétition avait été adressée au wali d'Oran. Les habitants de Haï Chouhada (ex- Les Castors) avaient dénoncé la détérioration de l'environnement et du cadre de vie à l'intérieur de ce site en raison de l'anarchie qui y règne. Selon les membres du comité de quartier, cette anarchie est due essentiellement à la violation des règles et des lois urbanistiques par certains promoteurs, constructeurs ou propriétaires privés, à qui on a accordé des permis de construire non conformes par l'administration concernée. Les habitants ont tenu à dénoncer les projets de réalisation des immeubles de plusieurs étages en plein quartier résidentiel, défigurant ainsi et enlaidissant le visage de la cité. Le wali a promis la prise en charge des doléances des citoyens, a-t-on affirmé.