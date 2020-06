QUARANTAINE SANITAIRE : Mostaganem a accueille 45 personnes venues du Portugal

Dimanche,7 Juin 2020, ce sont 45 voyageurs algériens du Portugal qui sont rentrés qui sont, par avion, via à l’aéroport international « Ahmed Benbella » de Senia,Oran .Ils seront normalement suivis par 280 autres compatriotes venant du Maroc via le mpeme transport aérien. Sur les lieux, ils ont été reçus par un comité d’accueil, présidé par M.Mustapha Kada Belfar, directeur des transports de la wilaya de Mostaganem en vue de leur prise en charge de confinement sanitaire. De là, ces voyageurs nationaux ont été véhiculés, avec leurs bagages et effets personnels, par quatre (04) bus de transports spécialement affrétés par la wilaya de Mostaganem qui les ont mené à leur destination de transit à savoir, Mostaganem. Arrivés sur les lieux, ces voyageurs ont été dirigés sur le complexe hôtelier « El Mansour Palace », préparé à l’avance par les autorités locales, où ils ont été placés en résidence de quatorzaine pour confinement sanitaire qui durera 14 jours a indiqué, M.Mustafa Belfar. Par ailleurs, celui-ci a ajouté qu’un deuxième groupe de voyageurs bloqués au Maroc sont attendus également pour l’après-midi du lundi,08 Juin 2020, précisant que deux (02) établissements hôteliers quileurs ont été réservés, à savoir :"Zohour" et "Es-safir",dans la même zone touristique, et sont fins prêts pour accueillir les 280 passagers compatriotes de ce groupe-ci. Ces derniers seront, bien-sûr, mis en quatorzaine sanitaire, dans le cadre du protocole en vigueur des mesures préventives contre la propagation du SRAS CoV2. A cet égard, il est utile de rappeler qu’en mars dernier, la wilaya de Mostaganem a accueilli trois (03) groupes de voyageurs algériens (550 personnes) qui étaient bloqués à l'étranger, notamment en France et au Royaume-Uni. Ceux-ci ont été hébergés, en mode confinement sanitaire, par des établissements hôteliers privés, toujours dans le cadre des mesures de précaution contre le Coronavirus (Covid 19).