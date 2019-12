QUAND LES ELUS FERMENT LES YEUX A ORAN : Démolition de 70 constructions illicites

Le wali d’Oran, Djelaoui Abdelkader, vient de saisir l'ensemble des neuf chefs de daïra en compagnie des P/APC pour lutter contre le phénomène des constructions illicites érigées un peu partout dans les quartiers populeux des communes.

Ce phénomène prend encore de l’ampleur dans l’absence de solutions Dans ce cadre, une nouvelle opération de démolition a été lancée à la cité Hyatt Regency à Sidi Chahmi et la délégation communale El Badr dans la commune d’Oran ciblant 70 habitations illicites. Le chef de l'exécutif a ordonné également de « prendre toutes les mesures contre les individus qui réalisent ces habitations, les complices et les services concernés qui ferment les yeux ». Notons que ces derniers jours, le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui a eu la désagréable surprise lors d’une visite effectuée sur place, que des taudis sont en cours de réalisation non loin du nouveau siège de l’APW d’Oran dans la cité Millenium 2. Il a donné immédiatement l’ordre de démolir ces taudis qui étaient en cours de réalisation. La force publique est intervenue aussitôt et 10 taudis ont été démolis. Cette opération a permis d’avorter ce qui pouvait être la naissance d’un nouveau bidonville. Une situation qui nous pousse à se poser la question du rôle des élus locaux, et comment peut-on réaliser une dizaine de taudis dans un endroit comme « Millénium » et attendre ensuite une visite surprise du wali pour découvrir la situation. Malgré les milliers de logements distribués, des individus continuent à profiter de la souffrance des citoyens et leurs besoins du logement pour commercialiser ces taudis à des prix pouvant atteindre 100 millions de cts. Notons que ces dernières années, les individus qui réalisent ces taudis ne reculent devant rien, des arbres sont coupés et des terres relevant du patrimoine forestier sont ainsi squattées dans des régions comme « Coca », Benarba et les planteurs. Les services concernés ont mis au point, il y a quelques mois une nouvelle stratégie de lutte, visant à éradiquer les habitations illicites. Il n’y aura pas seulement des opérations de démolition, mais les « courtiers » qui réalisent et commercialisent ces habitations illicites seront présentés devant la justice. Rappelons que le nombre des habitations illicites à Oran a été estimé à 41.000. Dans plusieurs sites, des taudis sont réalisés au su et au vu de tout le monde, avec parfois une certaine complicité de la part des élus locaux, qui ne réagissent pas en voyant ces habitations illicites s’ériger. Ce sont des sommes colossales déboursées, si on compte 40 millions de centimes pour chaque taudis, ce sera 04 milliards de centimes pour 100 taudis, ce qui démontre le profit énorme de cette «mafia» bien structurée, parce que les services concernés interviennent en retard, après que des taudis aient été réalisés. Pourquoi les maires ne demandent pas la réquisition des forces de sécurité dès le début de la réalisation de ces maisons de fortune ? Pourquoi ils restent les bras croisés devant l’aggravation de ce problème ?