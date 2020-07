Prise en charge de l’AVC: pourquoi chaque minute compte

L’accident vasculaire cérébral est une urgence médicale absolue. Mais il est possible de s’en remettre si la prise en charge est rapide et qu’elle s’accompagne d’une rééducation bien menée.

Une artère transportant le sang au cerveau qui se bouche, ou bien la rupture d’un vaisseau cérébral, voilà les deux grands types d’AVC qui peuvent endommager durablement notre cerveau. L’AVC affecte en France plus de 130.000 personnes par an. 39.000 en décèdent et, parmi les survivants, 40% gardent des séquelles plus ou moins importantes telles qu’une hémiplégie ou des troubles du langage oral et écrit selon les zones cérébrales touchées. L’AVC est ainsi devenu la première cause de handicap acquis chez l’adulte et la deuxième cause de démence.

«Des troubles soudains de la ¬parole, une paralysie totale ou partielle du visage (...) doivent les inciter à appeler le 15 sans attendre, même si ces symptômes sont transitoires.»

Pr Amarenco, chef de service du centre d’accueil et de traitement de l’AVC à l’hôpital Bichat

«Pour réduire l’impact de cette maladie, explique le Pr Amarenco, chef de service du centre d’accueil et de traitement de l’AVC à l’hôpital Bichat, il est d’abord fondamental que les gens connaissent les symptômes d’alerte. Des troubles soudains de la parole, une paralysie totale ou partielle du visage, des pertes de l’équilibre et de la marche, des anomalies de la vision avec une réduction du champ visuel, voire un mal de tête très violent doivent les inciter à appeler le 15 sans attendre, même si ces symptômes sont transitoires. On peut réchapper d’un AVC, d’autant mieux que l’on agit rapidement pour rétablir l’afflux sanguin au cerveau. Chaque minute perdue prive les neurones d’oxygène et de nutriments.»

En général, le Samu conduit directement le malade dans l’une des 150 unités neurovasculaires (UNV) de prise en charge de l’AVC. L’équipe confirme le diagnostic et précise la nature et la gravité de l’AVC à l’aide d’un scanner et d’une IRM. Infarctus (artère bouchée par un caillot) ou hémorragie cérébrale… Les traitements sont radicalement différents. Pour l’infarctus cérébral, il faut déboucher l’artère au plus vite. Le traitement de référence est l’injection intraveineuse d’une substance pouvant dissoudre le caillot (thrombus).

Mais tous les patients ne sont pas éligibles à cette thrombolyse car la fenêtre de tir thérapeutique est étroite - quatre heures trente au maximum après les premiers symptômes - et elle peut provoquer des hémorragies cérébrales chez certains d’entre eux. Toutefois, on estime aujourd’hui que ce traitement permet d’augmenter de 30 % le nombre de patients guéris.

Depuis quelques années, en complément ou en substitution à la thrombolyse, les neuroradiologies peuvent aussi retirer le caillot à l’aide d’un «microlasso» disposé à l’extrémité d’un cathéter introduit dans l’artère bouchée. «Ces thrombectomies améliorent grandement les chances de guérison, commente le Pr Amarenco. Malheureusement, seules les UNV dotées d’un service de neuroradiologie interventionnel en CHU sont autorisées à les pratiquer, soit 38 unités sur 150! C’est absurde car la plupart des autres possèdent les cathéters pour les réaliser parfaitement.»

Une fois l’artère débouchée, il faut traiter les complications précoces, le risque hémorragique notamment, et rechercher les causes de l’AVC (hypertension, cholestérol…) pour les traiter au plus vite et prévenir une récidive. L’équipe de l’UNV évalue ensuite les séquelles motrices et cognitives dues aux lésions des zones cérébrales afin de définir les besoins de rééducation.

Les patients les plus affectés sont orientés vers des centres spécialisés où ils pourront peut-être retrouver la parole ou leur capacité à marcher. Il s’agit alors de faire travailler les fonctions défaillantes pour essayer de récréer de nouvelles connexions entre les neurones, et en quelque sorte, de contourner la lésion. La plasticité du cerveau humain est ici un atout précieux.