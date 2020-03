Prévention contre le "coronavirus"

Voici de nouvelles informations qui proviennent d’un chercheur de Shenzhen transféré à Wuhan pour collaborer avec la task force contre l’épidémie virale. Les informations suivantes sont claires, simples et accessibles à tous, décrivant exactement ce qu’est le virus, comment il se transmet d’une personne à l’autre et comment il peut être neutralisé dans la vie de tous les jours. L’infection du Coronavirus ne se présente pas comme le rhume habituel, avec le nez qui coule ou une toux avec cathares et crachats, mais au contraire avec une toux sèche. C’est le premier signal à bien identifier.

Important à savoir

- Le virus ne résiste pas à la chaleur et il meurt au-dessus de 26~27°C. Il est donc important de consommer durant la journée des boissons chaudes (thé, tisane, bouillon, soupes ou simplement de l’eau chaude). Le liquide chaud neutralise le virus et il n’est pas difficile de l'absorber.

Surtout éviter de boire de l’eau glacée ou de sucer des glaçons ou de la neige pour ceux qui sont à la montagne, en particulier les enfants. Pour ceux qui le peuvent, il est important de s’exposer au soleil autant que possible en accord avec vos conditions climatiques actuelles.

- Une distance de sécurité est importante entre les personnes. Si une personne déjà affectée éternue devant vous et qu’elle se trouve à 3 m de distance, le virus tombera par terre et n’arrivera pas jusqu’à

vous : Il n’est pas nécessaire d’avoir des masques « spéciaux dans la vie normale. Le Coronavirus est assez gros (diamètre d’environ 400 à 500 nm). Cela signifie que tout type de masque peut l’arrêter. Si vous êtes médecin ou personnel sanitaire et êtes exposés à de fortes décharges du virus, la situation est différente et il faut alors utiliser des masques spéciaux.

- Sur une surface métallique, le virus survit 12 heures environ ! Il est donc extrêmement important quand vous touchez ces surfaces telles que poignée de porte, appareil ménager, poignée et barre de soutien dans

les transports publics, caddie, etc. de bien vous laver les mains et de les désinfecter avec soin.

- Le virus peut vivre 6 à 12h dans les vêtements et les tissus. Les produits de lavage normaux peuvent le détruire. Pour les vêtements qui ne peuvent être lavés chaque jour, exposez-les au soleil ou à une source de grande chaleur (un fer à repasser à vapeur par ex.), ce qui tuera le virus.

Comment se manifeste le virus ?

- Le virus s’installe d’abord dans la gorge, provoquant une inflammation et une sensation de gorge sèche : ce symptôme peut durer 3 à 4 jours.

- Le virus voyage en utilisant l’humidité des voies aériennes respiratoires. Il descend dans la trachée et s’installe dans les poumons en causant une pneumonie. Ce passage prend environ 5 à 6 jours.

- La pneumonie se manifeste par de la fièvre élevée et des difficultés de respiration. Elle ne ressemble absolument pas à un rhume ordinaire. Vous pourriez même avoir la sensation de vous noyer à cause de la difficulté respiratoire. Il est alors indispensable de consulter un service de soins d’urgence.

Comment éviter le virus

- La transmission du virus se fait par contact direct, dans la plupart des cas, en touchant des tissus ou matières sur lesquels le virus est présent : Se laver les mains fréquemment est absolument fondamental.

Le virus survit sur vos mains environ 10 minutes, pendant lesquelles bien de choses peuvent se passer : se frotter les yeux ou se gratter le nez par exemple et permettre ainsi au virus d’entrer dans votre gorge !

Donc : Pour votre bien-être et pour celui des autres, lavez-vous les mains le plus souvent possible et désinfectez-les !

- Vous pouvez vous gargariser avec une solution désinfectante qui élimine ou réduit le quota du virus qui pourrait être entré dans votre gorge. En faisant cela vous tuerez le virus avant qu’il ne pénètre dans la trachée et ne migre ensuite vers vos poumons.

- Désinfectez le plus possible autour de vous : clavier d’ordinateur, souris, téléphone portable, poignées de porte etc...

Nous devons tous faire très attention et prendre soin de nous pour notre bien-être et pour celui des autres. »