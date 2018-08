Présidentielle 2019 : Benflis candidat pour la 3ème fois

Depuis quelques jours, l’ancien Premier Ministre, ex candidat à l’élection présidentielle de 2004 et 2014 et président du parti Talaie El Houriate, Ali Benflis a ouvertement manifesté son soutien à l’homme d’affaires Issad Rebrab dans sa crise avec les autorités locales dans le port de Bejaia. Selon Dia-Algérie, ce soutien n’est évidement pas gratuit, Ali Benflis qui se prépare à entamer sa troisième présidentielle et sans doute la dernière, entend compter sur le soutien médiatique et éventuellement financier du patron de Cevital pour mener à bien sa campagne électorale pour la présidentielle de 2019. Ce n’est pas la première fois qu’Ali Benflis s’associe à des hommes d’affaires. En 2004, l’ancien Premier Ministre qui s’est porté candidat contre le président Bouteflika s’est associé à l’homme d’affaires Moumen Khalifa .