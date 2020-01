Près de 4 millions de visiteurs sur reflexiondz.net

Ils se sont battus pendant des années pour régner sur la toile. Ils ont mis des moyens colossaux et pourtant, ils restent à la traîne. Si l’on considère que les humains d’aujourd’hui sont appâtés par le gain, à Réflexion c’est une équipe « de bonnes personnes qui pensent à vous » qui est chargée de la diffusion de l’édition électronique quotidienne sur le net. Et ce gracieusement, aux dépens de leur repos. Et ce n’est pas tous les jours que des humains pensent à d’autres par les temps qui courent! A Réflexion, les soucis des citoyens sont les nôtres et vous êtes nombreux à nous soutenir. Vos visites de notre site sont une preuve d'amour à l'égard de ceux qui sont au front pour déloger les maux avec tout simplement des plumes et des mots. On passe aux détails pour ravir les lecteurs. Durant l’année 2019, ce ne sont pas moins de 10 millions de pages qui ont été lues avec près de 4 millions de visiteurs du site internet du journal Réflexion ‘’reflexiondz.net’’.