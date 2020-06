Premier appel à la prière à la Grande Mosquée d’Alger

Le premier appel à la prière a été lancé, lundi 22 juin 2020, depuis le minaret de la Grande Mosquée d’Alger (GMA) en attendant son inauguration officielle. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait annoncé, faut-il le rappeler, à la veille du mois de Ramadhan son souhait d’ouvrir ce gigantesque édifice n’était la situation sanitaire due au Coronavirus (Covid-19), indiquant qu’il était fin prêt pour accueillir les fidèles. Les travaux de construction de la 3e plus grande mosquée au monde après les deux saintes mosquées en Arabie Saoudite (La Mecque et Médine) ont été lancés en mai 2012. Cet édifice érigé sur une surface de 180 000 m2, d’une capacité d’accueil de plus de 120 000 fidèles, est composé de trois étages, est doté de deux salles de conférence d’une superficie de 16 100 m2 contenant 1800 places, d’un parking de 6 000 véhicules et d’une bibliothèque de 2 000 places.