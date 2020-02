Poutine invite Tebboune à visiter Moscou

Tout en faisant état du soutien de la Russie à la politique internationale et régionale prônée par l’Algérie, le président russe Vladimir Poutine a adressé à Abdelmadjid Tebboune une invitation à visiter Moscou, a rapporté l’agence russe Sputnik. En effet, le président russe, a déclaré « nous soutenons la politique internationale et régionale équilibrée prônée par l’Algérie, et nous pensons qu’il y a de bonnes perspectives pour le renforcement de notre coopération économique, militaire et technique afin de renforcer la stabilité et la sécurité en Afrique du Nord et dans le Sahel ». Et a souligné que « les deux Etats sont étroitement liés par de fortes relations amicales constantes depuis des années ». Par ailleurs, Poutine a indiqué avoir eu, il y a quelques jours, des pourparlers avec le président Tebboune et qu’il espérait le voir en Russie.