Pourquoi préfère-t-on ‘’Djerba’’

Malgré que l'Algérie demeure le pays le plus grand du continent africain et le 10e pays le plus grand au monde en termes de superficie totale et son parc hôtelier constitué de 1.136 établissements totalisant 96.500 lits , elle demeure une destination touristique si boycottée par les Algériens, qui préfèrent malheureusement la fuir et se rendre en Tunisie et en Turquie. Son Sahara, le deuxième plus grand désert au monde, avec ses dunes de sables atteignant les 180 mètres de hauteur, ne semble rien représenter aux yeux des touristes nationaux, épris de Djerba et ses plages. L’Algérie traine toujours à la 4e destination touristique en Afrique avec 2 à 3 millions de touristes étrangers, et occupe malheureusement la 111e position sur la scène du tourisme international, selon le Conseil mondial du tourisme et du voyage (WTTC), basé à Londres. Ni les campagnes de publicité consacrées au développement du secteur , qui ont été réalisées pour attirer les investisseurs comme la clientèle étrangère et nationale, ainsi que les mesures concrètes telles que les conférences, les salons professionnels ou les multiples commissions , tendant à la relance du tourisme, n’ont pu faire changer d’avis aux touristes locaux . Le secteur du tourisme en Algérie a un potentiel si important grâce à ses plages méditerranéennes, son fascinant Parc national du Djurdjura, ses trésors humains, culturels et historiques, mais, parait encore manquer d’autres atouts, pour concurrencer ses deux voisins, le Maroc et la Tunisie qui ne cessent de lui ‘’voler’’ ses touristes, toujours attirés par de meilleures prestations et un accueil des plus satisfaisants. Ils étaient encore 2,5 millions à passer les vacances en Tunisie, au cours de la dernière saison estivale, selon le directeur de l’office tunisien de tourisme, et se sont placés en première position des nationalités à avoir visité la Tunisie, devant les Russes qui arrivent deuxième avec 0,5 millions de touristes en 2017. Aujourd’hui, il est temps que ceux qui gèrent le tourisme, osent enfin poser la question : Qui attirent les Algériens vers la Tunisie, ce pays voisin si petit qui engrange des millions, juste en offrant de meilleures prestations touristiques, sans tenir compte de ses détracteurs qui l’accusent de tant d’idioties !