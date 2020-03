Pourquoi il est important de rester à la maison !

Avec la crise du coronavirus, « nous sommes en guerre », et les autorités nous conjurent, aujourd'hui plus que jamais, de rester chez nous. La distanciation sociale peut prendre plusieurs formes. Éviter de serrer la main. Éviter les magasins aux heures de pointes. Éviter de prendre part à une manifestation publique ou à un repas de famille. Plus globalement, éviter les contacts humains. Pourquoi ? D'abord, parce que, les chercheurs sont unanimes à ce sujet : en l'absence de véritable traitement, en l'absence de vaccin, la distanciation sociale est à ce jour, le seul moyen efficace de freiner cette pandémie. Car, « Le coronavirus ne circule pas en Algérie. Ce sont les hommes et les femmes qui le transmettent. ». Pourtant, nous ne nous sentons pas tous concernés. Mais il faut savoir qu'au-delà du fait que personne ne devrait se sentir invulnérable face à ce coronavirus, celui-ci présente deux particularités qu'il ne faut pas négliger. D'abord, il semble faire un certain nombre de victimes pauci symptomatiques (peu symptomatiques). Toutes ces personnes atteintes du virus sans pour autant présenter de véritables symptômes. Sans même le savoir, donc. Autant de personnes qui restent cependant contagieuses et susceptibles de transmettre le coronavirus. Notamment à des personnes fragiles pour lesquelles le risque de mortalité est bien plus élevé. Rester à la maison uniquement si vous ressentez des symptômes n'est donc pas suffisant. Il faut tout simplement rester chez vous dès maintenant.