Pourquoi faut-il éviter de croiser les jambes ?

Croiser les jambes est un geste réflexe que nous réalisons plusieurs fois par jour sans même nous en rendre compte. Cette posture n'est pourtant pas sans conséquence pour le corps, et beaucoup d'idées reçues circulent sur le sujet… D'autant plus que, de nos jours, la station assise est nettement prépondérante ; nous passons bien plus de temps assis que nos ancêtres. Tous ceux qui passent leurs journées assis à leur bureau savent à quel point il est difficile de trouver une bonne posture, et pour cause : la bonne posture n'existe pas. Croiser les jambes par habitude provoque la scoliose, les varices, les mycoses… Cette mauvaise posture nuit ainsi à la santé et la tonicité des muscles. Éclairage.

Les femmes ont tendance à croiser les jambes. Pourtant, cette position a des répercussions néfastes sur le corps. En effet, le bassin effectue une rotation lorsqu’une hanche se penche vers l’avant et qu’une jambe est disposée au-dessus d’une autre. Cet enchaînement postural engendre une torsion en vrille, des douleurs sur la colonne vertébrale ou aux fessiers. Par ailleurs, les tensions au niveau de la colonne vertébrale entraînent souvent des vertiges et des maux de tête intenses. Le bas de dos et la hanche sont en même temps affectés par cette mauvaise posture. Elle peut ainsi conduire à un lumbago répétitif, à une sciatique chronique ou pire à la scoliose. Cette dernière est aussi à l’origine d’une coxarthrose. Par conséquent, la personne atteinte a une difficulté à marcher.Cette position provoque également des troubles veineux ou des perturbations du flux sanguin. Le risque de varices ou de phlébite est avéré si la pression intraveineuse augmente de manière significative.

Les femmes qui ont l’habitude de croiser les jambes sont éventuellement sujettes à des cystites et mycoses. Ces troubles gynécologiques résultent des frottements répétés. Ils se manifestent par des sensations de brûlure. De plus, le microclimat créé par cette position est humide et chaud, ce qui provoque des infections.

Les femmes enceintes devront absolument lutter contre ce réflexe, car en cas de pression prolongée au niveau de l’entrejambe, le fœtus peut manquer d’oxygène ou de nutriment nécessaire à la naissance.

Les muscles ne se relâchent pas lorsque les jambes sont superposées. En fait, ils sont contractés et nuisent ainsi à la concentration au travail, à l’école… Plus, la posture est maintenue comme telle, plus le corps tout entier ressent la fatigue. Le périnée est le moins tonique, dans ce cas, il est difficile d’atteindre l’orgasme durant les rapports sexuels et à tout moment, des fuites urinaires peuvent aussi gâcher le quotidien.

Solutions contre cette mauvaise habitude : Pour avoir toujours les deux pieds posés sur le sol et le dos bien droit, il est nécessaire de s’assoir sur un swissball pour travailler. Il est également préconisé de s’installer sur le bord de la chaise pour ne plus ressentir le besoin de croiser les jambes. La charge de la répartition du poids est portée ainsi en avant, ce qui soulage les douleurs de la colonne vertébrale. En outre, il est aussi préférable de superposer les chevilles en se calant au fond du siège. Pour rectifier sa posture, il convient de placer une corbeille sous la table. Cette méthode fonctionne à condition de ne pas contourner l’outil. À chaque fois qu’une personne tente de joindre ses jambes, elle se souvient spontanément des méfaits de ce geste à travers cet obstacle mis en place.