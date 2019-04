Pourquoi Ghediri est-il le seul candidat ?

Veut-on imposer le général à la retraite, Ali Ghediri, comme futur président de la République par défaut. C’est ce que disent certains observateurs. En effet, le candidat de Isaad Rebrab est la seule personne à avoir annoncé son intention de se porter candidat à l’élection présidentielle du 4 juillet. « Bien sûr que je serai candidat et plus que ça, mon dossier est déjà au niveau du Conseil constitutionnel », a-t-il annoncé sur la chaîne Dzair News, propriété de l’homme d’affaires incarcéré, Ali Haddad. L’ancien militaire avait exprimé à plusieurs reprises son adhésion au principe d’une transition dans le cadre constitutionnel. Hier, il a affirmé que « plus la révolution dure, plus il y aura de dangers, surtout sécuritaires ». Pour lui, « il y a des forces de l’intérieur et de l’extérieur qui essaient d’infiltrer le mouvement populaire ». « Si elle (la révolution) dure encore, il pourrait y avoir de la violence et nous allons gâcher l’image d’une révolution qui peut, jusqu’à aujourd’hui, être un exemple pour des États amis ou lointains », a-t-il ajouté.