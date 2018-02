Pour quand une vignette aux piétons ?!

La période d’acquittement de la vignette automobile 2018 est payable à partir de demain. Et ce n’est pas moins de 7 millions de vignettes qui est déjà au programme. L’équivalant de 13 milliards dinars à payer à cette administration qui nous aime pas, qui nous impose, de payer, l’on ne sait pour quoi. D’ailleurs, avec tout cet argent, l’administration fiscale parle de baisse de rentrées. Si elle le pouvait, elle irait même nous exiger des rentrées égales à la rente pétrolière et gazière. Mais pour l’instant, c’est déjà ça, quand on ne paye pas encore l’air que nous respirons et la lumière de jour par laquelle nous trouvons le chemin de ses arènes administratives. Quoi qu’il en soit, les impôts justifient le manque à gagner par la limitation de l’importation de véhicules et le rallongement des délais de livraison. Alors des acheteurs potentiels qui ne se payent pas de voitures, pouvaient bien renflouer les caisses en garnissant eux aussi leurs parebrises. Seulement, ce sont leurs papas, commis d’Etat, qui mettent à leur disposition des véhicules de service, avec ou sans chauffeurs. Le meilleur dans l’histoire, est que Le Trésor n’est pas la seule destination de ces recettes. Notre argent à nous autres pauvres contribuables, va vers différents organismes qui ne nous concernent ni de prêt ni de loin. Cinquante pourcents de l’argent récolté alimentent le Trésor public, 30% vont à la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, et enfin les 20% restants sont versés au Fonds national routier et autoroutier. De quoi pouvoir rétorquer aux automobilistes qui réclament un meilleur entretien de nos routes d’un autre âge ; circulez, il n’y a rien à voir ! Et dire que le financement de l’entretien et de la réparation des routes est la principale justification de l’instauration de la vignette automobile en notre Algérie Land ! Et pour une cerise sur le gâteau, il faut encore faire la queue leu leu pour dénicher ce bout de papier au prix fort ! De quoi souhaiter vivement la chute de la technologie du diable et l’avènement d’un âge naturel, dans lequel nous voyagerons sans barrages et à dos d’âne et de mulets au lieu de les subir au bout du volant.