Pour avoir demandé une enquête à l’ENTV : Ahmed Bensebane licencie deux journalises

Le directeur de l’Etablissement public de télévision (ENTV), Ahmed Bensebane vient de licencier les journalistes Abdelali Mezghiche et Nawel Souileh au motif d’avoir terni l’image et la réputation de l’entreprise, via des publications facebook. En effet, le journaliste Abdelali Mezghiche avait sollicité l’intervention des instances judiciaires pour enquêter sur la dilapidation de fonds publics au titre de la production télévisuelle. Le journaliste avait cité dans son post des surfacturations et des dépassements administratifs. Dans une vidéo postée sur Facebook, le journaliste Abdelali Mezghiche a raconté les dessous extraordinaires de son licenciement. Abdelali Mezghiche a décrit “l’interrogatoire” auquel il était soumis par le DG de l’ENTV, Ahmed Bensabane, au cours duquel il a été questionné sévèrement sur toutes ses publications Facebook. Selon la source, Ahmed Bensabane aurait accusé ouvertement Abdelali Mezghiche de publier des posts Facebook attentatoires à l’intégrité et sécurité de plusieurs personnalités politiques comme l’ex-ministre de la Culture et candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019, Azzedine Mihoubi, ou l’actuelle ministre de la culture Malika Bendouda. Dans son témoignage, Abdelali Mezghiche n’a pas pu retenir ses larmes en décrivant les brimades qui lui ont été infligées par la direction générale de l’ENTV pour lui faire payer sa liberté de ton dans ses publications Facebook. La journaliste Nawel Souilah a été également licenciée le 17 août dernier. Signalons que la direction de la production à l’ENTV a été à plusieurs reprises au cœur de scandales liés à des affaires de favoritisme et de clientélisme concernent le financement de certains projets télévisuels. Rappelons aussi que l’actuel DG de l’ENTV, Ahmed Bensebane, avait été directeur de la production de l’ENTV avant son limogeage et son remplacement par Abderrahmane Khellas. Originaire de Mostaganem, précisément de « Sidi Othmane », Ahmed Bensebane est diplômé en économie de l’Université de Kharrouba à Alger, il possède également un LMD, Sociologie de communication. Il s’est engagé politiquement pour le Front El Moustakbel d’Abdelaziz Belaid, pour lequel il dirigea la direction de communication lors de la présidentielle de 2014. Il fut aussi candidat aux législatives de 2012, circonscription de Mostaganem, sous la bannière du Front El Moustakbel du même Abdelaziz Belaid.