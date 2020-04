Pour Berkani, le mois de Ramadhan sera décisif à l’épidémie

Le docteur Mohamed Bekkat- Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, a indiqué lors d’une conférence de presse que le mois de Ramadhan sera décisif à l’épidémie en Algérie. En effet, pour Dr Bekkat, « si nous nous engageons tous au respect des mesures de confinement durant le mois sacré, nous sortirons indemnes, et l’épidémie sera déjà derrière nous à l’arrivée de l’Aïd El Fitr ». Le membre du comité scientifique s’appuie sur les dernières statistiques, notamment en matière de mortalité et des cas admis en salles de réanimation. Selon lui, le fait que l’Algérie n’a pas enregistré aucun décès en 24 heures (bilan du 17 avril), et la baisse des cas en réanimation durant la même période est plutôt bon signe.