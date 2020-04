COVID19 : Plus de 500 dépouilles d’Algériens rapatriées depuis la France

L’ex-animateur TV et député de la communauté algérienne établie en France; Samir Chaabna, a déclaré ce lundi 27 avril, que 544 corps d’algériens ont été évacués de Paris et de l’aéroport de Lyon vers l’aéroport d’Alger entre le 19 mars et le 26 avril. En effet, Selon Samir Chaâbna, c’est la compagnie nationale Air Algérie qui a mené cette opération avec une moyenne de 15 vols par deux semaines. Les avions transportaient une vingtaine de corps par vol, a-t-il ajouté, précisant que l’opération a eu lieu entre les aéroports de Lyon et Paris, en France, vers l’aéroport Houari Boumediène d’Alger. A noter que le rapatriement des défunts ne concernait pas les morts du coronavirus (COVID19).