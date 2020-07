Plus de 400 médecins algériens quittent le pays annuellement

Le président du Conseil national des praticiens de la santé publique, Docteur Lyes Mérabet a déclaré de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, qu’un nombre croissant de praticiens choisissent l’exil. Entre 300 et 400 médecins (médecins généralistes, médecins spécialistes et dentistes) quittent chaque année l’Algérie, pour aller s’installer ailleurs, a-t-il affirmé. L’hémorragie d’émigration de milliers de médecins vers l’étranger, notamment la France, continue de saigner le corps médical en Algérie, en effet, intervenant dans l’émission « L’Invité de la rédaction » de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, Lyes Mérabet, a affirmé que les médecins continuent de quitter le pays pour aller s’installer en France, en Allemagne, au Canada, en Espagne et autres’’, a-t-il indiqué avant d’ajouter : ‘’Nous avons des collègues qui sont devenus des chefs de service voire des chercheurs ’’. Une situation qui requiert selon ce haut responsable de » trouver des solutions d’urgence » notamment à pallier aux manques des médecins, et une révision conséquente des salaires des praticiens de la santé publique ainsi que la modification des statuts des professionnels de la santé publique.