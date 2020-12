Plus de 2 400 Algériens dans les prisons françaises

Plus de 2400 algériens sont actuellement incarcérés dans les prisons françaises soit 16,7% de la population carcérale étrangère en France, rapporte ce dimanche le journal Liberté citant des statistiques trimestrielles (d’août à octobre 2020) sur les détentions en milieu fermé rendues publiques récemment par le ministère français de la Justice. Dans le détail, le nombre d’algériens actuellement incarcérés dans les établissements pénitentiaires français est de 2 453 sur un total de 14 684 étrangers et 7 942 Africains. Les ressortissants algériens en détention en France sont plus nombreux que les Marocains (1 916) et les Tunisiens (992). Si les motifs des incarcérations n’ont pas été dévoilés, Marc Duranton, délégué aux prisons à l’ONG d’aide aux sans-papiers Cimade, cité par le journal, la plupart des Algériens sont en prison pour des délits de droit commun, précisant, par ailleurs, que beaucoup parmi les incarcérés sont en situation irrégulière. « Comme ils ne sont pas documentés, la justice préfère les enfermer, parfois abusivement », a souligné.