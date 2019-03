Plus de 100 personnalités interdites de quitter l’Algérie

Plus de 100 personnalités politiques et hommes d’affaires, sont interdites de quitter le territoire algérien. Une autorité de souveraineté a émis une note à l’intention des services de la police de l’air et des frontières (PAF), portant sur l’interdiction d’une centaine de personnalités soupçonnées de richissime illicite, corruption et d’abus de pouvoir de quitter le pays. C’est ce que révèle le journal électronique arabophone El Bilad, qui affirme que cette décision ne provient pas du ministère de la Justice, mais d’une autorité au pouvoir. Rappelons que ces derniers temps, des informations circulent sur les réseaux sociaux concernant des mouvements suspects des capitaux vers l’étranger ainsi que des retraits de sommes importantes d’argent par des personnalités au pouvoir, des politiciens et des hommes d’affaires.