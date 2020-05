Perte du goût et AVC... Ces symptômes du coronavirus

L'institut Pasteur compte utiliser le vaccin rougeole pour lutter contre le coronavirus SARS-CoV-2. En le modifiant génétiquement, il est possible de conférer une protection contre d'autres infections.

Alors que trois signes devaient être surveillés (fièvre, maux de tête, toux) au départ de l'épidémie, un éventail de symptômes se révèle avec le temps. Chaque semaine la liste des symptômes provoqués par le nouveau coronavirus s'allonge et peu d'organes semblent épargnés. De la tête aux orteils, en passant par les poumons et même les reins... Les formes du nouveau coronavirus varient de bénignes à graves. En l'espace de trois mois, ce qui avait commencé comme une grippe classique s'est transformé en un catalogue de syndromes qui dans leurs formes les plus sévères peuvent déclencher ces désormais fameuses "tempêtes de cytokine", un emballement de la réaction immunitaire pouvant entraîner la mort. Les médecins généralistes, en première ligne, ont été les premiers à tenter de dégager des schémas dans l'évolution de l'épidémie. "On nous avait dit au début : fièvre, maux de tête, petite toux. On nous a rajouté : nez qui coule, gorge qui gratte. Ensuite, c'étaient les symptômes digestifs : diarrhée, maux de ventre", se souvient Sylvie Monnoye, médecin de famille à Paris. Puis douleurs dans la cage thoracique, perte du goût et de l'odorat, lésions cutanées comme l'urticaire ou des engelures sur les orteils, troubles neurologiques... "On a commencé à se dire qu'il fallait se méfier d'à peu près tout", commente le Dr Monnoye.

Cet éventail de symptômes est-il unique ? Pas forcément. "Dans une maladie courante, les complications, même rares, arriveront fréquemment", décrypte pour Babak Javid spécialiste des maladies infectieuses du Centre hospitalier universitaire de Cambridge.

Perte du goût et de l'odorat

Il n'est pas rare qu'un virus provoque autant de manifestations, mais certains symptômes du SARS-CoV-2, comme la perte d'odorat ou la formation de caillots sanguins, semblent bien spécifiques à cette épidémie. La perte de l'odorat (anosmie) et du goût (agueusie) n'a été repérée que chez 3,5% des 2591 patients hospitalisés entre le 1er mars et le 1er mai aux Etats-Unis, dont les symptômes ont été analysés par le Centre de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Mais les experts pensent que ces symptômes sont plus répandus chez des cas moins sévères.

Des inflammations "multi-systémiques" chez les enfants

Les médecins soupçonnent le Covid-19 d'être également responsable de l'hospitalisation de plusieurs dizaines d'enfants à New York, Londres et Paris présentant des états inflammatoires "multi-systémiques" rares, évoquant une forme atypique de la maladie de Kawasaki ou un syndrome du choc toxique, qui s'attaque aux parois des artères et peut provoquer une défaillance d'organes.

AVC et atteintes cardiaques

Des dizaines d'études médicales ont décrit d'autres conséquences potentiellement létales de la maladie, dont des accidents vasculaires cérébraux et des atteintes cardiaques. Plusieurs études ont relié l'apparition de caillots sanguins à des problèmes cardiaques, des thromboses hépatiques, des embolies pulmonaires et des lésions cérébrales chez des patients du Covid-19.

Atteintes rénales aiguës

Des chercheurs de l'Université de médecine de Nanjing (Chine) ont rapporté des cas de patients ayant développé des complications urinaires et des atteintes rénales aiguës. Ils ont aussi observé des bouleversements dans les hormones sexuelles mâles, conseillant aux hommes jeunes désireux d'avoir des enfants de consulter une fois guéris.

Frissons, fièvre et toux

Ces témoignages sont confortés par un rapport interne du Centre de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) aux Etats-Unis, qui a analysé les symptômes sur 2591 patients hospitalisés entre le 1er mars et le 1er mai. Les trois quarts des patients avaient des frissons, de la fièvre et/ou de la toux, et presque autant des difficultés respiratoires, symptômes les plus courants du nouveau coronavirus. Près d'un tiers se plaignait de courbatures, idem pour la diarrhée ; un quart des nausées ou des vomissements. Quelque 18% avaient des maux de tête, 10 à 15% des atteintes pulmonaires ou abdominales, le nez qui coule, des maux de gorge. Or, jusqu'à la fin avril, le CDC n'avait listé que trois symptômes : toux, fièvre et difficultés respiratoires.