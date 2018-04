Patience…2 années !

Malgré la crise économique sévère, causée par une forte baisse des cours du pétrole, dont la trésorerie publique en dépend largement, l’Algérie tend à maintenir le cap sur le développement socio-economique, elle poursuit toujours les trajectoires tracées sans le moindre recul, et enregistre encore de nouvelles réalisations dans de divers secteurs. Le bilan présenté, hier, le samedi, par le chef du gouvernement, vient de l’attester encore une fois. Le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, a affirmé, lors de sa conférence, que les résultats réalisés par l'Algérie en 2017 étaient "corrects’’ et confirme la bonne santé économique du pays. Il a encore expliqué que "malgré que l’année 2017, durant laquelle le Fonds de régulation des recettes (FRR) avait expiré en ayant ainsi des impacts y compris sur le budget des équipements, il a enregistré des résultats corrects». Pour illustrer ses propos, le Premier ministre a avancé que l’économie nationale avait enregistré en 2017, un investissement de l'ordre de 3.500 milliards de dinars (environ 30 milliards de dollars américains) par le biais du budget public et des crédits bancaires."Nous pouvons rajouter à ce montant (3.500 milliards dinars) et sans exagération, 50% de plus, provenant des investissements directs et de l’économie parallèle", a-t-il précisé. Cette activité économique, a-t-il poursuivi, avait eu des résultats, d’abord, au niveau de la croissance nationale hors hydrocarbures, qui avait atteint 3,7% en 2017, citant des statistiques de l'Office nationale des statistiques (ONS). En incluant les hydrocarbures, qui avaient connu une croissance négative engendrée par un nombre de facteurs dont le respect de l'engagement de l’Algérie à réduire sa production conformément à la décision de l’organisation des pays producteurs de pétrole (OPEP), la croissance nationale globale avait atteint 2,2% durant l'année 2017, a-t-il précisé. Quant à l’emploi, un total de 563.000 postes d'emplois ont été créés durant l'année 2017, a annoncé, le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia. Ces résultats si satisfaisants ne pouvaient s’enregistrer qu’avec une bonne gouvernance, malgré le peu d’argent disponible face au manque flagrant des recettes pétrolières qui ont diminué.