Pas de ‘’yetnahaw ga3’’ au hadj

Le secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Youssef Ben Ahmed Al-Otheimin, a appelé les hadjis du monde entier à se garder de porter des slogans politiques pendant le pèlerinage, au motif que le «pèlerinage est un rassemblement de foi et non un cérémonial politique pour porter des slogans», et que cela est susceptible, selon lui, de perturber les rites religieux. Cet appel tient lieu d’instruction, puisque le secrétaire général de cette organisation, créée et financée par Riyad, s’inspirait d’une résolution de la dernière réunion de l’OCI, tenue à Amman, laquelle résolution indiquait clairement que le royaume d’Arabie Saoudite n’acceptait pas que «des pèlerins brandissent des slogans politiques ou confessionnels susceptibles de déranger le reste des pèlerins ou autres visiteurs des Lieux saints».