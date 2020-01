PUISSANCE MILITAIRE : L’Algérie, septième puissance navale en Méditerranée

Selon le site GFP, spécialisé dans les affaires militaires, l’Algérie dispose de la septième puissance maritime dans le bassin méditerranéen. L’Algérie vient à la septième position avec 85 composantes navales. C’est la marine égyptienne qui arrive en première position avec plus de 300 composantes navales, au niveau des pays méditerranéens, suivie de la Turquie avec 194 composantes maritimes suivie du Maroc qui occupe la quatrième place avec 121 composantes, vient après la France et ses 118 pièces et suivant de près l’Italie qui dispose de 143 pièces navales. En termes de sous-marins, la Turquie arrive en pôle position avec 12 unités, suivie de la Grèce avec 11, la France avec 10, l’Italie avec 8, l’Algérie avec 6 et l’Égypte avec 4 submersibles.