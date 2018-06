PUBLICATION D'UN ARTICLE SUR LA COCAÏNE SAISIE : 6 inculpations pour outrage à corps constitué

Six (6) personnes, dont le journaliste et fondateur du Site électronique ayant publié un article sur la saisie d'une quantité 701Kg de cocaïne, ont été présentées lundi devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed et inculpées pour "outrage à corps constitué et publication d'un article portant atteinte à l'unité nationale", a-t-on indiqué de sources judiciaires. Ces accusations font suite à la publication d'un article par le Site en question, dont l'auteur affirmait que "la quantité réelle de la drogue saisie mardi au port d'Oran était de 741 kg et non pas 701 kg", a précisé à l'APS l'un des avocats présent à la comparution, Maître Abderrahmane Salah. Le procureur de la République a ordonné le placement de tous les mis en cause en détention pour les besoins de l'instruction "afin de déterminer les responsabilités". Il s'agit de Melah Adlène, fondateur du Site électronique, Khelaf Ben Hada, propriétaire du Site, Said Beddour, journaliste (qui a partagé l'article sur sa page Facebook), Berrahma Mohamed, technicien en informatique et Tounsi Noureddine, employé au port d'Oran, a fait savoir Maître Abderrahmane. Un collectif de défense de 11 avocats dont Maîtres Mustapha Bouchachi, Noureddine Ben Yessad et Abderrahmane Salah s'est constitué pour défendre les 6 mis en cause. Soulignant que l'enquête risque de prendre jusqu'à huit mois, maître Salah a précisé à l'APS que le juge d'instruction en charge du dossier pourrait requalifier les accusations suivant les faits qui lui sont soumis. Pour rappel, 701 Kg de cocaïne avaient été saisis, mardi dernier au port d'Oran, dans un conteneur à bord d’un bateau de transport de marchandises battant pavillon Libérien en provenance du Brésil.