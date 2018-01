PTT : 3200 contractuels titularisés dans différents services

La ministre de la Poste, de la Technologie de Communication et la numérisation, Mme Imane Houda Feraoun a affirmé que pas 1800 parmi les 3200 contractuels ont été titularisés à leurs postes respectifs, précisant que le reste sera nommé avant la fin 2018. Elle insistera, cependant sur la mise à niveau, la bonne assiduité et la persévérance des cadres contractuels comme critères de confirmation dans le poste affectés. S’agissant de l’exploitation commerciale du satellite alcomsat-1, elle a révélé qu’elle prendra effet durant le prochain été précisant que les premiers exercices sont prévus en juin prochain. La ministre a souligné dans le même contexte que le cadre juridique est en voie de finalisation en vue de soumettre un projet de loi du commerce électronique à approbation du Gouvernement avant son adoption par le parlement courant l’été 2018. Invitée à s’exprimer sur les ondes de la chaine 1, Mme Houda Feraoun a déclaré que les services d’Algérie Télécom ont entamé la domiciliation des données au niveau du centre de stockage à Alger en attendant un deuxième centre qui sera construit à Annaba selon les normes internationales, indiquant que les tarifs seront abordables avec en prime amélioration des prestations de services aux normes universelles. La ministre des Technologies de la Communication dévoilé que son département procèdera très bientôt au lancement des appels d’offres avec hébergement électronique exclusivement en Algérie - c'est-à-dire domaine (.dz), tout en conviant les commerçants algériens à ouvrir des sites web en prévision du lancement effectif de l’activité e-bay via made in Algérie afin d’être connectés avec la base des données bancaire, commerciale ou postale et permettre par la même le payement électronique. Le libre choix aux clients entre le payement classique ou via internet est garanti en attendant la fabrication des lecteurs de cartes interbancaires ou postale en Algérie.