PROTECTION ET PRESERVATION DES DROITS D’AUTEURS : Le DG de l’ONDA explique les mesures légales

Le directeur général de l’office national des droits d’auteurs a révélé lors de la rencontre qu’il a tenue avec la famille artistique et culturelle à la maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki à Mostaganem sur les mesures légales de la protection et la préservation des biens culturels et artistiques à la lumière de l’exploitation des nouvelles technologies modernes. Celle-ci est une occasion pour recouvrir les droits des artistes. A cet égard, il a indiqué qu’il inaugurera une nouvelle agence régionale à Mostaganem prochainement. En ce sens, il a affirmé que l’office soutiendra et aidera les activités culturelles et artistiques à l’instar des festivités du 50eme anniversaire de la mort du pilier de la chanson bédouine, Cheikh Hamada. Le directeur général dira que l’activité culturelle et artistique est une opportunité pour la famille artistique en vue de promouvoir le rôle de l’office et son importance dans la protection et la préservation des droits d’auteurs. Cette rencontre a été marquée par la présence de la famille artistique, réalisateurs, artistes, auteurs etc.