PROTECTION DU CONSOMMATEUR A MOSTAGANEM : Mauvaises conditions de préparation de la viande hachée

Un petit tour dans les boucheries à Mostaganem, que ce soit à l’intérieur du marché couvert ou dans les quartiers périphériques de la ville, rappelle que la législation existante est bafouée quand il s’agit d’acheter de la viande hachée. Ainsi, le mépris pour le consommateur est devenu une constante dans la pratique commerciale qui se remarque au grand jour. La loi du plus fort a habitué le consommateur à ce genre de comportement si bien qu’il n’en fait plus cas car, si jamais il réclame, il serait le grand perdant au prix d’une colère refoulée et d’une privation ,de facto ,de la marchandise qu’il voudrait qu’elle soit honnête, loyale et sûre. Avec la chaleur, l’environnement immédiat de la boucherie, le risque d’intoxication est omniprésent pour le consommateur et le boucher feignant ignorer ce que dit la loi se contentera de dire que : « c’est pour aller plus vite pour un service rapide et que personne ne s’en est plaint pour le moment et si vous n’êtes pas content, allez ailleurs ! ». Ce genre de réponse démontre clairement le peu de souci pour la santé du consommateur et que le roi c’est le commerçant et pas le consommateur tant que l’impunité persiste. En effet, si la loi, pourtant claire à ce sujet, n’est pas appliquée, le commerçant ne saura jamais qu’il y a un décret interministériel du 29 septembre 1999 qui se rapporte relatif à la préparation et la consommation de la viande hachée à la demande, et que des règles strictes doivent être respectées. La viande devant être hachée doit être choisie minutieusement, exempte d’abats, et de tissus adipeux (gras) de parties aponévrotiques, de chutes, de déchets de parage et de plaie de saignée, de parties tendineuses et de viande de la tête. De même, que le découpage à l’avance en menus morceaux de pièces de viande destinées à être hachées à la demande est interdit. En matière de conservation de la viande destinée au hachage, il est prescrit qu’elle doit être entreposée sous froid à une température comprise entre 0 et 3° jusqu’au moment même de son hachage. En effet, selon l’article 06 de cette loi, le conditionnement et l’emballage des viandes hachées à la demande doivent se faire dans du papier cellophane. S’agissant de l’entretien des instruments des appareils et tous les ustensiles utilisés pour le hachage des viandes rouges, une procédure doit être respectée. Ils doivent être en matériaux résistant à la corrosion et maintenus en parfait état d’entretien et être régulièrement et soigneusement nettoyés avec de l’eau chaude (à + 82°C) et désinfectés chaque fois qu’il est nécessaire et obligatoirement en fin de travail. Quant à servir cette viande dans du plastique ou dans un papier kraft, cela ne doit en aucun cas être fait. En cas d’infraction à ces dispositions, les bouchers réfractaires seront réprimés par l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur, notamment celle relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes. Il ne reste aux consommateurs que faire valoir leur droit car l’hygiène n’est pas la seule plaie de nombreux bouchers, il y a aussi le non-respect de la chaine de froid plus dramatique encore car certains bouchers éteignent leur frigo pour économiser sur la facture d’électricité souvent salée, hélas !Du coup, les intoxications alimentaires sont nombreuses à cause de cette viande hachée notamment, laquelle est servie dans l’indifférence ou encore celle de certains fast-foods, tout comme si c’est dans l’ordre normal de la pratique commerciale des viandes où il y a encore à dire et à redire.