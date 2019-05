PROTECTION DES PERSONNES FRAGILES A MOSTAGANEM : 94 interventions de la police judiciaire en 5 mois

La brigade de la protection des personnes fragiles relevant de la police judiciaire de la sureté de wilaya de Mostaganem a enregistré 94 appels au numéro vert le 104 durant les 5 premiers mois cette année en cours de 2019, et ce, grâce au rôle efficient du citoyen en tant que maillon principal dans l'équation sécuritaire à travers la culture de signalement, ajoutant que les salles des opérations de la sûreté de wilayas restaient mobilisées de jour, comme de nuit pour prendre en charge les signalements qui lui parviennent via les numéros verts misent à la disposition des citoyens. en vue de prendre en charge leurs préoccupations, les aider et les orienter, a indiqué la même source. En effet, Ces numéros gratuits sont mis en place pour orienter, informer et surtout prévenir contre la criminalité en tout genre. Selon le bilan adressé par la cellule de communication de la sureté urbaine ne sont pas moins de 28 appels enregistrés de demandes d'interventions et de secours, 04 appels pour informer sur des accidents de la route, près de 31 autres pour informations et orientations, 18 pour signaler les bagarres, et dénoncer les personnes impliquées dans diverses affaires de trafic de drogue et d'alcool. Les mêmes services ont également enregistré durant les 10 premiers jours de ce mois sacré 11 appels pour diverses affaires notamment pour signaler les bagarres, dénoncer les personnes impliquées dans des affaires de trafic de drogue et de boissons alcoolisées. Dénoncer également les accidents de circulation et les voitures suspectes Les hommes en bleus ont pu intervenir sur le terrain pour plusieurs affaires grâce à ces appels téléphoniques. Selon les statistiques, cette ligne a prouvé son efficacité puisque les résultats auxquels ont abouti les enquêteurs sont appréciables et d'importantes affaires ont été traitées et élucidées.