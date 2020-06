PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES DANGERS DE L'INTERNET : Les efforts de la DGSN mis en exergue

Les efforts des services de la Sûreté nationale en matière de protection des enfants contre la mauvaise utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux ont été au cœur du programme interactif "Fi Es-Samim", diffusé en direct dans le cadre de l’espace radiophonique de la Sûreté nationale sur les ondes de la chaine I, a indiqué lundi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Au début de l'émission, la commissaire de police, Yasmine Khouas a évoqué le développement technologique accéléré qui a vu l'émergence de nouvelles techniques de communication sur la toile et les réseaux sociaux ainsi que les dangers de leur mauvaise utilisation par les enfants. A ce propos, elle a fait état de l’enregistrement, au cours de l’année 2019 et le premier semestre de 2020, quelque 115 affaires dont ont été victimes 90 mineurs, outre l’implication de 130 autres dans des affaires de cybercriminalité. Rappelant les mesures préventives prises par la DGSN, notamment les cours et conférences de sensibilisation, les journées d'information et d'études, les colloques et les séminaires, la commissaire de police Khouas a souligné que ces actions ont été organisées en coordination avec les partenaires des autres corps de sécurités et la société civile.