PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : L’Etat quadruple la taxe sur les sacs en plastique

L’usage des sacs plastiques semble s’ancrer dans les mœurs, et les campagnes de sensibilisation contre les dangers qu’ils causent à l’environnement ne paraissent avoir aucun impact. Afin de limiter son usage et sa production, le gouvernement vient d’opter pour un quadruple de la taxe que les fabricants ou les importateurs doivent verser au trésor public. C’est, la ministre de l’Environnement, Mme Fatima Zohra Zerouati qui l’a annoncé : le gouvernement instaure une taxe sur les sacs plastiques plus importante à partir du 1 er janvier 2019. La redevance payée par les fabricants ou les importateurs, passe de 10 à 40 dinars le kilo. Cette taxe vient pour limiter l’utilisation des déchets non biodégradables et contribuer au financement du ramassage et du tri des déchets. L’année dernière, plusieurs enseignes de grande distribution ont mis en avant l’utilisation de sacs de courses réutilisables, une campagne d’utilisation de couffins traditionnels il y a six mois. Malheureusement, l’habitude a la peau dure. Les citoyens continuent de l’utiliser en restant presque sourds à l’appel des associations de lutte contre la pollution et du gouvernement qui ne peut désormais qu’imposer des redevances sur la fabrication de ce plastique si nocif à l’environnement.