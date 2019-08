PROTECTION CONTRE LE FEU ET LE MONOXYDE DE CARBONE : Un émigré offre des détecteurs aux démunis

Un émigré vivant en France, originaire de Mostaganem, M.T.H, surnommé ‘’Bob’’ par ses proches est si peiné de lire à travers le journal ‘’Réflexion’’ dont il est un lecteur si assidu, que des personnes décèdent encore à Mostaganem et ailleurs des suites de l’inhalation de gaz toxiques provenant de fuites de chauffe-eaux ou des chauffages. Face à ce drame qui continue de ravir tant de vies, ce charitable émigré se propose d’équiper gratuitement et à ses frais, les foyers des personnes démunies et âgées en détecteurs de gaz et autres détecteurs de feux. Ce dernier est venu au siège du journal, muni d’une boite contenant les détecteurs de monoxyde de carbone et autres de feux, a déclaré qu’il se porte volontaire à installer ces derniers gratuitement en accordant d’abord la priorité aux foyers de démunis et autres personnes âgées. Il a souligné à ce sujet, qu’il payera de ses poches l’achat des détecteurs qu’il ramènera avec lui, lors de ses venues au pays. En dernier, ce bienfaiteur lance un appel aux émigrés pour participer à sa campagne de collecte de détecteurs pour sauver tant de vies, pouvant être victimes d’intoxication de ce tueur silencieux qu’est le monoxyde de carbone. Il se propose de lancer ce défi qu’il tient énormément à relever en collaboration avec les éléments de la protection civile et la présence de l’un des journalistes de ‘’Réflexion’’ pour une totale transparence de l’opération qu’il compte lancer dès son prochain retour avec un lot de détecteurs.