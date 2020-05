PROTECTION CIVILE : Une délégation de la DG à Mostaganem

Conformément aux instructions du directeur général de la protection civile, le colonel Boualam Boughlaf, le directeur de l'organisation et de la coordination des premiers secours, le colonel Khalifa Moulay a effectué une visite de travail et d'inspection à la Direction de la protection civile de la wilaya de Mostaganem, jeudi 14 Mai 2020,où il a été reçu par M. le directeur, le colonel Abdelhamid Zighed, les cadres et agents de la Direction de la protection civile de la wilaya de Mostaganem. Dans le cadre de cette visite, le directeur de l'organisation et de la coordination de l'aide a effectué une visite de l'unité principale, qui lui a permis d’évaluer l’exploitation des potentiels exploitées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus comme il a également visité le Centre d'aide médicale. Par ailleurs, il a vérifié le bon fonctionnement de la cellule de vigilance et de suivi, installée au niveau du centre de coordination pratique de la wilaya. Dans le même contexte, il aussi vérifié le niveau de préparation des agents et notamment l'inventaire des équipements de protection et d'intervention dédiés à la prévention et la protection des personnes lors des interventions. Toujours dans le même objectif de sa mission, il n’a pas manqué également d’apprécier la nouvelle acquisition par la direction de la protection civile de Mostaganem, du tunnel de grand gabarit destiné à stérilisation des véhicules d'intervention qui, rappelons-le, a été réalisée et livré en donation, par un organisme privée pour soutenir les efforts de la protection civile de la wilaya.