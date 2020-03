PROTECTION CIVILE : Sortie de nouvelles promotions des officiers et agents

Une cérémonie de sortie de promotions d'officiers et d'agents de la Protection civile a été organisée, jeudi, au siège de l'Unité nationale d'entrainement et d'intervention de Dar-El-Beida (Alger), présidée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud. Baptisées du nom du martyr du devoir national, le Caporal Mohamed Achour, ces promotions sont constituées de 3090 diplômés dont 31 médecins officiers de grade lieutenant, 482 officiers de grade sous-lieutenant et 2577 éléments de grade agent de la Protection civile. La cérémonie de sortie a été rehaussée par la présence de membres du gouvernement et de cadres de différents secteurs, en sus de personnalités nationales. Ces promotions ont bénéficié d'une formation théorique et pratique en matière d'extinction, de sauvetage et de secours ainsi que de prévention, outre la mise en place et l'utilisation des plans d'intervention et l'exécution d'interventions liées à des produits dangereux, pour davantage d'efficacité et de professionnalisme dans l'accomplissement de leurs missions. Elles ont également bénéficié d'une session de formation au niveau des unités opérationnelles de la Protection civile en vue de permettre aux agents stagiaires de maitriser les nouveaux moyens utilisés lors des interventions liées aux risques quotidiens, dont notamment les accidents de la circulation, les accidents domestiques et les catastrophes naturelles.