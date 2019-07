PROTECTION CIVILE : Six morts par noyade en 48 heures

Six personnes sont décédées par noyade (2 en mer et 4 dans des réserves d'eau) durant les dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, selon un bilan de la protection civile rendu public samedi soir. Il s'agit d'une personne âgée de 35 ans, morte noyée dans une plage interdite dans la wilaya d'Alger et d'une autre, âgée de 49 ans, décédée noyée dans une plage interdite dans la wilaya de Jijel. Par ailleurs, deux adolescents, âgés de 19 ans chacun, sont décédés dans un barrage, dans la wilaya de Médéa, une personne de 31 ans est morte dans une mare d’eau dans la wilaya d'Illizi et d'une autre de 33 ans décédée dans une retenue collinaire dans la wilaya de Tipaza.