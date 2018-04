PROTECTION CIVILE : Sensibilisation des citoyens sur les dangers du Chellif

Dans le cadre de la prévention des risques d'inondations après les quantités abondantes de pluie qui se sont déversées récemment à l'est et à l'ouest du pays et l'avertissement au préalable aux résidents vivant sur les rives d’Oued Chlef, qui se jettent en mer à travers le territoire des communes de Sour, Sidi Belattar, et une partie du territoire de la commune de Benabdelmalek Ramdane, et le côté est de la commune de Mostaganem, et après notification des autorités locales pour vider l'excès inévitable Lacher de la quantité supplémentaire d’eaux du barrage d’Oued Chlef, à partir de 14 heures, les services de la protection civile mettent en garde tous les habitants de ces régions évoquées de la nécessité d'une vigilance et de prudence et d'éviter la circulation sur les ponts ou rester sur le bord de l’Oued en cas d’agitation et d’accompagner les écoliers à l’aller et au retour. À cet égard, les services de la protection civile territorialement compétents relevant des unités d’Ain Tédelès, Kheir Eddine et l’unité principale ont été mises en alerte tout en procédant à des patrouilles sur les rives de l’Oued en vue de sensibiliser les citoyens afin d'éviter tout accident.