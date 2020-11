PROTECTION CIVILE : Près de 2500 opérations menées en octobre

Près de 2500 opérations de sensibilisation et de désinfection générale liées à la prévention contre le Coronavirus (Covid-129) ont été menées par la Protection civile durant le mois d'octobre dernier, a indiqué mercredi un bilan de la Direction générale de la Protection civile (DGPC). Dans le cadre de la prévention du Coronavirus, les services de la DGPC ont effectué, durant le mois d’octobre 2020, pas moins de "921 opérations d’information et de sensibilisation au profit de citoyens et 1500 opérations de désinfection générale sur plusieurs installations et structures publiques et privées, en particulier les unités de la Protection civile, les établissements hospitaliers, les maisons de vieillesses, les pouponnières, les bureaux de poste, les places publiques, les rues ... etc afin de limiter la propagation de la pandémie", a précisé la source. "Aussi, 4608 éléments de la Protection civile, tous grades confondus, ont été mobilisés pour cette opération à caractère préventif, dotés d’équipements et de matériels d’intervention représentés par 802 ambulances et 667 engins d’incendie, en continuité des efforts conjugués par tous pour lutter efficacement contre cette pandémie", a également signalé le bilan de la Protection civile.