PROTECTION CIVILE : Mostaganem dispose de 1563 secouristes bénévoles

Depuis 2010 à ce jour, la Direction de la Protection civile de Mostaganem a réussi la formation de quelque 1563 secouristes bénévoles parmi toute la diversité des personnes formant les couches de la population locale. Ainsi, on retrouve des universitaires, des fonctionnaires et même des femmes au foyer, ce qui traduit le niveau de prise de conscience des citoyens de l’importance de la protection civile et de son renforcement avec des bénévoles. Leur rôle est primordial dans les interventions en matière de soins de premiers secours en attendant le secours des agents officiels de la protection civile qui sont dotés de moyens appropriés à toutes les situations. Sur la base d’un programme tracé par le Direction Générale de la protection civile, sont mis en œuvre quatre sessions de formation à chaque trimestre de l’année. Durant le premier mois du premier trimestre, c’est une phase de sensibilisation qui est entamée visant à toucher toute la société civile locale. Au cours de celle-ci, se déroule l’opération de collecte des dossiers des candidats à la formation de secouristes bénévoles. Au cours du deuxième mois, c’est l’entame de l’opération de formation pendant une durée de 21 jours avec une moyenne de deux heures par jour ouvrable. La formation en question est assurée par des cadres de la protection civile ayant la compétence nécessaire pour la réalisation de ce programme au niveau de la Direction de la protection civile de Mostaganem qui, rappelons-le, mobilise ses agents qualifiés ainsi que le matériel pédagogique dont elle dispose à cet égard pour assurer une formation de secouristes auxiliaires de qualité aux normes. Dans ce cadre, il est souligné que le programme de ce type de formation comprend l’enseignement de bases théoriques soutenues par des applications pratiques qui correspondent aux cas réels.