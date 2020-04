PROTECTION CIVILE : Le ministre de l'Intérieur inspecte les dispositifs opérationnels

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a inspecté, samedi à Alger, les dispositifs opérationnels de la Protection civile pour la prise en charge des différents risques et catastrophes, notamment les efforts déployés dans la lutte contre la pandémie du COVID-19. Accompagné du wali d'Alger Youcef Cherfa et du Directeur général de la Protection civile, Boualem Boughlef, le ministre a entamé sa visite à l'unité aérienne principale de la Protection civile au niveau de l'Aéroport international Houari Boumediene, où il s'est enquis des moyens de cette unité et du staff mobilisé pour lutter contre la pandémie du COVID-19. Ensuite, le ministre s'est rendu à l'Unité nationale d'instruction et d'intervention de Dar El Beida (Alger) où il a pris connaissance des mesures prises par la Protection civile dans la préservation de ses éléments et des citoyens, ainsi que la désinfection des moyens d'intervention durant et après l'exécution des différentes tâches qui lui sont assignées, essentiellement le transport des victimes du virus aux établissements de santé. M.Beldjoud a également écouté un exposé sur la participation de la Protection civile aux opérations de désinfection et d'assainissement des quartiers et autres sièges, dans le cadre de l’effort national de lutte contre la propagation de cette épidémie. Dans une déclaration à la presse au terme de sa visite, le ministre a salué la mobilisation dans les premières lignes, depuis janvier dernier, des éléments de la Protection civile aux côtés des corps de Sécurité et personnels de santé, soulignant "l’entrée en service, dès aujourd’hui, des colonnes mobiles de lutte contre les feux de forêt pour les opérations de désinfection dans le cadre de l'effort national de lutte contre l'épidémie de Covid-19".