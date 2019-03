PROTECTION CIVILE : Lancement du concours des surveillants des plages

En prévision de la saison estivale, la direction de la Protection civile de la wilaya de Mostaganem se prépare pour mener une campagne de surveillance des plages particulièrement pour la saison estivale de 2019. En effet, un concours de maîtres-nageurs et surveillants des plages des deux sexes a été ouvert du 17 mars au 15 Avril afin de renforcer et consolider la configuration sécuritaire et de sauvetage pour éviter des noyades dans des plages autorisées à la baignade. Selon nos sources, le concours qui aura lieu le 28 avril prochain concerne les personnes ayant plus de19 ans et présentant une bonne condition physique et ayant de bonnes connaissances dans le domaine de la natation. Les candidats qui seront choisis doivent répondre à plusieurs critères. Ils devront avoir la maîtrise de la natation, une bonne moralité, jouir de leurs droits civiques, être en bonne constitution physique et ne pas avoir de tatouage apparent sur le corps. Les candidats seront affectés à leurs postes respectifs pour une durée de 2 à 4 mois en fonction de l’enveloppe financière réservée au nombre de plages, nouvelles et anciennes, leur importance une fois approuvée par la commission de wilaya.