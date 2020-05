PROTECTION CIVILE : Enregistrement de plusieurs incendies en une journée à Mostaganem

Les unités de protection civile sont intervenues avant-hier mardi pour éteindre plusieurs incendies , déclarés dans différentes régions de la wilaya , a-t-on appris des services de la protection civile. En effet, un incendie s'est produit dans une culture agricole de blé dur, située dans le village de « Si Djelloul » commune de Kheir-Eddine. Alertés , les sapeurs pompiers ont étouffé la braise et ont sauvé 3 ha et 600 mètres de la superficie agricole et les champs avoisinants . L’incendie a ravagé 400 mètres carrés du même couvert agricole. Les causes de l'incendie seraient dues suite à un court circuit émanant d’un poteau électrique d’une moyenne tension, a-t-on ajouté . Dans ce même contexte , les agents de la protection civile sont intervenus pour circonscrire un autre incendie qui s’est déclaré au niveau des cultures agricoles d'orge, situées dans le douar de « Sidi Amer » dans la commune de Sidi Belattar. L’incendie a ravagé une superficie de 900 mètres carrés d’orge et de roseau car l'équipe intervenante a réussi à sauver 01 hectare des arbres fruitiers voisins .Au niveau de la forêt de « Oued Krill » à l'entrée ouest de la commune de Sidi Lakhdar, à environ 02 km de la commune. Un incendie s'est déclaré au niveau des pins et des genévriers car l'équipe d'intervention a réussi à sauver le reste de la forêt d'environ 05 hectares. Malheureusement, les flammes ont endommagé d'environ 500 mètres carrés du même couvert végétal .Selon les spécialistes du domaine, les cultivateurs ne délimitent guère le périmètre de sécurité pour empêcher le déplacement du feu d’un point à l’autre. Ils ne souscrivent plus aux assurances agricoles pour se faire indemniser lors de la survenue de ces sinistres.